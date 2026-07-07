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Сълзите на една легенда: Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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Пет "Златни топки", участие на шест издания на Мондиала, десетки рекорди и повече от две десетилетия на върха не успяха да сбъднат най-голямата мечта на португалеца - световната титла

сълзите една легенда кристиано роналдо сбогува световните първенства
Снимка: AP Photo
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И най-великите плачат.

Кадърът с Кристиано Роналдо, който напуска терена със сълзи в очите след отпадането на Португалия от Испания на осминафиналите на световното първенство, вероятно ще остане един от символите на Мондиал 2026. Не защото бележи края на една кариера – самият той вече заяви, че няма намерение да се отказва от футбола. А защото поставя точка на една от най-великите истории в световните първенства.

След повече от две десетилетия на най-високо ниво Кристиано Роналдо изигра последния си мач на най-голямата футболна сцена. Без златния медал, за който мечтаеше, но с наследство, което едва ли някога ще бъде забравено.

Никой преди него не беше отбелязвал голове на шест различни световни първенства. Никой не е реализирал повече попадения на европейски финали. Пет "Златни топки", стотици голове и безброй индивидуални отличия превърнаха португалеца в една от най-ярките фигури в историята на играта.

В САЩ той добави още три попадения към богатата си колекция и приключи участието си на световни първенства с 11 гола в 27 срещи. Последният му Мондиал започна с надежда, но завърши със сълзи.

Испания успя да неутрализира най-голямата звезда на Португалия. Роналдо трудно намираше пространства, а малкото ситуации пред вратата на Унай Симон не бяха достатъчни, за да промени развоя на двубоя. Вече на 41 години ролята му бе различна – да чака своя момент и да бъде лидер за отбора. Този момент така и не дойде.

След последния съдийски сигнал емоциите взеха връх.

„Каквото и да се случи, съвестта ми е спокойна на хиляда процента“, заяви Роналдо. Думи, които сякаш най-добре описват пътя му с националния екип.

Той никога не успя да стане световен шампион, но остави Португалия на върха на Европа през 2016 година и донесе още два международни трофея в Лигата на нациите. Именно това наследство, според него, тежи повече от всяка пропусната възможност.

Кристиано няма да бъде по-малък футболист заради липсата на световна титла. Историята отдавна му е отредила място сред най-великите. Световното първенство беше единствената липсваща страница в една почти съвършена кариера.

Този път приказката приключи със сълзи.

Но не със забрава.

Защото легендите не се измерват само с купите, които печелят. Понякога те остават вечни именно заради мечтите, които така и не успяват да сбъднат. И заради начина, по който продължават да се борят за тях до последния съдийски сигнал.

#Мондиал 2026 #Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол

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