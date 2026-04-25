Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)

Чете се за: 04:00 мин.
"Шпорите" отново поведоха в първия кръг от плейофите на НБА.

Сан Антонио Спърс показа, че може да се справя и без Виктор Уембаняма. В отсъствието на получилия сътресение френски гигант, който все още не се знае кога ще се завърне в игра, момчетата на Мич Джонсън сразиха Портланд Трейл Блейзърс със 120:108 в третия мач от първия кръг на плейофите в НБА. В „Моуда Сентър“ тексаският тим бе в ролята на догонващ, но се развихри през второто и сломи играчите на Тиаго Сплитер.

Така „шпорите“ отново имат контрол върху серията и водят с 2:1 успеха срещу „пионерите“. Четвъртият мач ще бъде утре (неделя), като отново Трейл Блейзърс ще са домакини.

Скут Хендерсън бе основата на ранното водачество за домакините. Стефон Касъл позволи на гостите да се съвземат и да вземат водачеството, но присъствието на Роберт Уилямс и Джру Холидей помогнаха на „пионерите“ да се откъснат с 2 точки след 12 минути игра.

Размяната на мини серии беляза старта на втората част, като равенството светна на таблото. Това обаче не спря Дени Авдия, Джериан Грант, Холидей и Хендерсън да дадат тон на отбора от щата Орегон, който отново взе надмощие и се изстреля на голямата почивка при 65:59.

Холидей и Авдия положиха усилия домакините да вдигнат оборотите при подновяването на играта, а с това и разликата им да придобие двуцифрени изражения. Рецитал на Дилън Харпър почти собственоръчно върна в играта „шпорите“, които преодоляха изоставането си за точка аванс в края на предпоследния период.

Точните стрелби на Девин Васел, Касъл и Харпър дадоха тон за двуцифрена разлика от тексаския тим в последната част. Усилията на Уилямс, Холидей и Авдия този път не дадоха нужния ефект на „пионерите“ и до края гостите не изпуснаха контрола върху събитията на паркета.

Стефон Касъл поведе Сан Антонио към успеха с 33 точки и 5 асистенции. Дилън Харпър записа 27 точки, 10 борби и 4 тройки. Ди‘Арън Фокс има 18 и 6 завършващи подавания. Люк Корнет финишира с 14 и 10 овладени под двата ринга топки, Девин Васъл финишира с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Джру Холидей отговори за Портланд с 29 точки, 6 борби, 5 асистенции и 5 тройки. Скут Хендерсън наниза 21 точки, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Дени Авдия има 19, 6 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи подавания. Джереми Грант има 13 точки, Роберт Уилямс е с 11 и 9 борби.

Свързани статии:

Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)
"Келтите" си върнаха водачеството срещу Сиксърс в първия кръг от...
Чете се за: 05:07 мин.
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
"Езерняците" пратиха "ракетите" в нокдаун и докосват втория кръг в...
Чете се за: 06:02 мин.
ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
2
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Баскетбол

Бостън издържа труден тест срещу Филаделфия (ВИДЕО)
Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО) Лейкърс притиснаха Хюстън до стената след чудо и трилър (ВИДЕО)
Чете се за: 06:02 мин.
Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО) Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:22 мин.
Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО) Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА
Чете се за: 04:20 мин.
Олимпиакос ще опита да събере Везенков и Коди Милър-Макинтайър в един отбор Олимпиакос ще опита да събере Везенков и Коди Милър-Макинтайър в един отбор
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови изключения за Русия и Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Колоездене с кауза: Подкрепа за хората с хемофилия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
