Сан Антонио подчини Портланд за една полувреме (ВИДЕО)

Сан Антонио Спърс показа, че може да се справя и без Виктор Уембаняма. В отсъствието на получилия сътресение френски гигант, който все още не се знае кога ще се завърне в игра, момчетата на Мич Джонсън сразиха Портланд Трейл Блейзърс със 120:108 в третия мач от първия кръг на плейофите в НБА. В „Моуда Сентър“ тексаският тим бе в ролята на догонващ, но се развихри през второто и сломи играчите на Тиаго Сплитер.

Така „шпорите“ отново имат контрол върху серията и водят с 2:1 успеха срещу „пионерите“. Четвъртият мач ще бъде утре (неделя), като отново Трейл Блейзърс ще са домакини.

Скут Хендерсън бе основата на ранното водачество за домакините. Стефон Касъл позволи на гостите да се съвземат и да вземат водачеството, но присъствието на Роберт Уилямс и Джру Холидей помогнаха на „пионерите“ да се откъснат с 2 точки след 12 минути игра.

Размяната на мини серии беляза старта на втората част, като равенството светна на таблото. Това обаче не спря Дени Авдия, Джериан Грант, Холидей и Хендерсън да дадат тон на отбора от щата Орегон, който отново взе надмощие и се изстреля на голямата почивка при 65:59.

Холидей и Авдия положиха усилия домакините да вдигнат оборотите при подновяването на играта, а с това и разликата им да придобие двуцифрени изражения. Рецитал на Дилън Харпър почти собственоръчно върна в играта „шпорите“, които преодоляха изоставането си за точка аванс в края на предпоследния период.

Точните стрелби на Девин Васел, Касъл и Харпър дадоха тон за двуцифрена разлика от тексаския тим в последната част. Усилията на Уилямс, Холидей и Авдия този път не дадоха нужния ефект на „пионерите“ и до края гостите не изпуснаха контрола върху събитията на паркета.

Стефон Касъл поведе Сан Антонио към успеха с 33 точки и 5 асистенции. Дилън Харпър записа 27 точки, 10 борби и 4 тройки. Ди‘Арън Фокс има 18 и 6 завършващи подавания. Люк Корнет финишира с 14 и 10 овладени под двата ринга топки, Девин Васъл финишира с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Джру Холидей отговори за Портланд с 29 точки, 6 борби, 5 асистенции и 5 тройки. Скут Хендерсън наниза 21 точки, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Дени Авдия има 19, 6 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи подавания. Джереми Грант има 13 точки, Роберт Уилямс е с 11 и 9 борби.