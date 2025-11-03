БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съндърланд пропусна да си върне второто място във Висшата лига

от Константин Джаркин
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
"Черните котки" поделиха точките с Евертън в типичен мач на две полувремена.

Съндърланд - Евертън, Илиман Ндиайе
Снимка: БТА
Съндърланд и Евертън сложиха край на програмата на десетия кръг на Висшата лига с равенство 1:1 на "Стейдиъм ъф Лайт". В типичен мач на две полувремена, "карамелите" доминираха през голяма част от първите 45 минути, но след почивката "черните котки" изглеждаха като отбора, който е по-вероятно да прибере трите точки.

Така селекцията на Режи льо Брис пропусна да си върне втората позиция в елита на Англия, но продължава да лети високо и ще завърши кръга на четвъртата позиция с 18 точки. Момчетата на бившия мениджър на Съндърланд - Дейвид Мойс, пък са 14-и, но с шест пункта по-малко от днешния си съперник.

С оглед класирането на двата отбора, "карамелите" можеха да шокират своя домакин още в първите няколко секунди на сблъсъка. Джеймс Гарнър получи топката на около 25 м от вратата на Робин Руфс и не се поколеба да стреля, шокирайки отбраната и вратаря на съперника, но кълбото мина на сантиметри от целта.

Настоятелността на Евертън продължи и след четвърт час игра Илиман Ндиайе бе доста по-точен. Тиерно Бари отне топката от Ноа Садики, а Ндиайе я пое и преодоля четирима играчи на "черните котки" преди да прати неспасяем удар, за да открие резултата.

Седем минути по-късно страничният стълб спря гостите от второ попадение. Този път Джак Грийлиш пробва късмета си от дистанция, промушвайки шута си между краката на съперников бранител, но кълбото се спря в десния страничен стълб.

Положенията пред вратата на Съндърланд не спираха да летят и в 28-ата минута Грийлиш центрира във вратарското поле, където Бари бе на перфектна позиция, но разочарова със завършващия си удар.

Постепенно домакините започнаха да си стъпват на краката и минута преди да изтече редовното време на първата част те стигнаха до най-добрата си възможност да изравнят. Центриране на Норди Мукиеле бе засечено от партньора му в защита Даниел Балард, но Майкъл Кийн изчисти топката точно пред носа на Рейнилдо Мандава. Последва ново центриране и още един изстрел, но отбраната на "карамелите" се справи с опасността.

Инерцията обаче вече беше на страната на "черните котки", които започнаха второто полувреме по ударен начин. 41 секунди след подновяването на играта капитанът Гранит Джака шутира от границата на наказателното поле, а изстрелът му се отклони от Джеймс Тарковски и стана неспасяем за Джордан Пикфорд.

Две минути по-късно бившият страж на Съндърланд трябваше да се справи с идентична ситуация, като този път ударът бе пратен от Енцо Ле Фее.

Домакините рядко позволяваха на "карамелите" да излязат от тяхната половина до края на мача и активно търсеха победния гол, който обаче остана мираж и за двата отбора и така те трябваше да поделят точките.

В следващия 11-и кръг на Висшата лига Съндърланд е домакин на лидера в класирането Арсенал на 8 ноември. На същата дата Евертън приема Фулъм.

#ФК Съндърланд #Висша лига 2025/26 #ФК Евертън

