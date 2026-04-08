Санкциониран е прокурор за каране в насрещното в центъра на София

Санкциониран е прокурор след скандал за предимство при паркиране в центъра на София. Това става ясно от публикация на и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

"Във връзка с публикувания вчера видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия. Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания. Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство. Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства", посочва Кандев.