Санторини – островът на залезите и романтиката

снимка : Мариела Драголова

Ако Миконос е за партита и яхти, Санторини е за залези, романтика и… TikTok клипове с милиони гледания.

Залезите в Ия – буквално най-известните в света! Хората чакат с часове, за да гледат как слънцето потъва в морето.

Бели къщи със сини куполи – това е визитката на Санторини. Всяка снимка изглежда като картичка. Ако не качиш поне 1 селфи тук, все едно не си бил.

Вулканични плажове – тук няма обикновен пясък – има черни и червени плажове! Уникално и супер различно от клишето „златен пясък“.