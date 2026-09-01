Съперник на Левски подсили нападението си с белгийски талант

Отборът на Съндърланд, който е съперник на Левски в Лига Европа, се разбра с Олимпик Лион за привличането на нападателя Малик Фофана.

Сделката трябва да бъде финализирана в оставащите часове до затварянето на трансферния прозорец тази вечер, а според Фабрицио Романо "черните котки" ще платят 30 милиона евро за правата на играча плюс още пет милиона бонуси.

21-годишният Фофана е определян като един от големите таланти на белгийския футбол. Той започва да тренира в школата на Еендрахт Аалст, след което отива в Гент, където прави и дебюта си в мъжкия футбол. През 2024 година Олимпик Лион го взима за 17 милиона евро и 20 процента от бъдеща продажба плюс още пет милиона евро бонуси.

С екипа на Лион той има 83 мача и 19 гола във всички турнири.