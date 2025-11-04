БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сър Дейвид Бекъм – легендата официално стана рицар!

дейвид бекъм получи рицарско звание
Двадесет и пет трофея, 115 мача с екипа на Англия, пет големи турнира и куп емблематични голове… и ето – Дейвид Бекъм вече е СЪР Дейвид!

Бившият футболен идол получи рицарско звание от крал Чарлз в замъка Уиндзор за заслуги към спорта и благотворителността.
На церемонията Бекъм беше облечен като истински кралски джентълмен – в костюм, ушит специално от Виктория.


Как започна всичко:
Малкият Дейвид от Лейтънстоун тренирал ударите си с баща си в задния двор – и така, през 1993 г., подписва с „Манчестър Юнайтед“. Оттам кариерата му избухва – шест титли от Висшата лига и място в историята.

После – „Реал Мадрид“, където си дели съблекалнята с легенди като Зидан и Роналдо.

След Испания идва ново предизвикателство – „Лос Анджелис Галакси“, където Бекъм става символ на футбола в САЩ. А малко преди пенсионирането си, добавя още една титла – този път във Франция с „Пари Сен Жермен“.


Капитан, лидер, легенда:
115 мача за Англия, 58 като капитан, и онзи легендарен гол срещу Гърция, който прати Англия на Световното през 2002 г.
Да, не спечели купа с националния тим, но остави следа, която никой не може да изтрие.


Иконата извън терена:
Бракът му с Виктория от Spice Girls през 1999 г. го превърна в част от най-известното power couple на планетата. Двамата днес са модна, семейна икона – и, както се вижда, все така кралска работа.

