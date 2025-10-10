БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Саръбоюков е сред кандидатите за "Изгряваща звезда" на Европа

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Българинът вече спечели подобен приз на Балканите.

контузия спря божидар саръбоюков участие диамантената лига рим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Европейската атлетика обяви имената на тримата финалисти за приза "Изгряваща звезда“ на континента при мъжете. Победителят ще бъде награден на галавечерта в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Сред тримата претенденти е и Божидар Саръбоюков (скок дължина), а негови конкуренти са Матео Сиоли (Италия – скок височина) и Хуберт Трошчианка (Полша – десетобой).

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г, за да отличи постиженията на най-забележителните млади атлети в Европа. Сред предишните носители на приза са бъдещи олимпийски шампиони като Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис, както и световни първенци като Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матия Фурлани.

През тази година Саръбоюков стана европейски шампион в зала в Апелдоорн, спечели сребро на европейското за младежи до 23 г. и завърши с престижното пето място на световното за мъже и жени в Токио.

19-годишният Матео Сиоли спечели бронзов медал на европейското в зала в Апелдоорн, а след това стана шампион на континента при младежите до 23 г. в Берген. При дебюта си на световно при мъжете завърши осми.

Хуберт Трошчианка от своя страна е европейски шампион на десетобой за юноши под 20 години, като постави и световен рекорд в дисциплината за тази възраст.

При девойките и жените трите избраннички на Европейска атлетика са Инес Фитджелард (Великобритания – бягания на дълги разстояния), Хенриете Ягер (Норвегия – 400 м) и Одри Веро (Швейцария – 800 м).

#Божидар Саръбоюков

ТОП 24

Още от: Лека атлетика

