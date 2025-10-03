БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Избраха Божидар Саръбоюков за „Изгряваща звезда" на 2025 г.

Приза е на Асоциацията на балканските атлетически федерации.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Българският състезател в скока на дължина Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич спечелиха приза за „Изгряваща звезда“ за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ).

Церемонията по награждаването се проведе в Птуй (Словения), а от името на Саръбоюков наградата получи легендарният треньор Илиян Пищиков. Състезателят в момента е на лагер за новия сезон и не присъства на събитието.

21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на Балканския шампионат във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска шампионка на открито във Волос.

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) са лекоатлет и лекоатлетка за 2025 година.

