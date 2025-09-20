БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя

Спорт
Българинът вече е на родна земя след световното първенство в Токио.

Божидар Саръбоюков се завърна в България, след като остана пети във финала на скок на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио. Той се размина с медал след най-добър резултат от 8.19 м.

"Смятам, че имах шанс за резултат, с който се взимаха медалите. Показателите ми на тренировките го показваха. Просто явно не е бил моят ден. Наистина бях много подготвен. Знам, че мястото е добро като класиране, резултатът също не е слаб. Просто смятам, че вече беше моментът да направя един личен резултат, който да си ме зарадва самият мен", започна лекоатлетът ни на Летище "Васил Левски".

"Знаех, че тройката ще е с около 8.35 м и точно така стана. Това си говорехме и с тренера. Психически имам още върху какво да работя. Физически знам колко подготвен бях, дори за резултат, който постигна Фурлани, но няма смисъл да го говорим на думи. Важното е след време да го покажа на действия", категоричен беше той.

"Вече се чувствам спокоен на сектора и един от най-добрите, но ще трябва да го затвърждавам", завърши Саръбоюков, който заедно с треньора си Димитър Карамфилов получиха чекове на стойност 8000 лева от Българската федерация по лека атлетика заради постижението си в японската столица.

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
#Божидар Саръбоюков

