БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Светислав Пешич ще помогне на президента на федерацията Небойша Чович при избора на нов наставник.

Светислав Пешич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Националният отбор на Сърбия по баскетбол ще има нов селекционер след провала на Евробаскет 2025 и загубата от Финландия на осминафиналите. Новината бе съобщена от настоящия старши треньор Светислав Пешич.

Специалистът първоначално бе обявил, че няма да подава оставка, но решението му вече е различно. Все пак той ще помогне на президента на федерацията Небойша Чович при избора на нов наставник.

„Дойде време да се намери нов треньор, който ще може да продължи това, което започнахме. Обещах на Чович, че ще изпълня докрай ролята, която ми възложи при избора на нов селекционер", заяви Пешич пред "Политика".

Пешич спечели сребро на световното първенство през 2023 година, както и бронзов медал миналата година на Олимпийските игри. В първия си мандат като селекционер на тогавашна Югославия Пешич стана европейски шампион през 2001 година и световен шампион през 2002 година.

#Светислав Пешич #Национален отбор на Сърбия по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
1
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в "Пирогов"
2
Трима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в...
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
3
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата!
4
Благомир Коцев преди влизането в съдебната зала: Благодаря ви за...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
5
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
6
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Германия уби мечтите на Финландия за място на финал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 05:07 мин.
Германия оформи финалното каре на Евробаскет Германия оформи финалното каре на Евробаскет
Чете се за: 04:15 мин.
Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
Чете се за: 05:05 мин.
За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата
Чете се за: 00:52 мин.
Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Слънчево време, с превалявания в събота Слънчево време, с превалявания в събота
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Даниел Лорер: Правителството няма да падне, но им напомняме, че не...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ