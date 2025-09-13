Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет

Националният отбор на Сърбия по баскетбол ще има нов селекционер след провала на Евробаскет 2025 и загубата от Финландия на осминафиналите. Новината бе съобщена от настоящия старши треньор Светислав Пешич.

Специалистът първоначално бе обявил, че няма да подава оставка, но решението му вече е различно. Все пак той ще помогне на президента на федерацията Небойша Чович при избора на нов наставник.

„Дойде време да се намери нов треньор, който ще може да продължи това, което започнахме. Обещах на Чович, че ще изпълня докрай ролята, която ми възложи при избора на нов селекционер", заяви Пешич пред "Политика".

Пешич спечели сребро на световното първенство през 2023 година, както и бронзов медал миналата година на Олимпийските игри. В първия си мандат като селекционер на тогавашна Югославия Пешич стана европейски шампион през 2001 година и световен шампион през 2002 година.