ИЗВЕСТИЯ

Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

САЩ детронира Италия и се класира за финала в кърлинга при смесените двойки

Спорт
Американците Кори Тийс и Кори Дропкин обърнаха олимпийските шампиони с 9:8 и ще спорят за златото в Милано–Кортина

САЩ детронира Италия и се класира за финала в кърлинга при смесените двойки
Американците Кори Тийс и Кори Дропкин отстраниха действащите олимпийски шампиони София Константини и Амос Мозанер от Италия на полуфиналите в турнира по кърлинг за смесени двойки на Олимпийските игри в Милано–Кортина 2026.

Двубоят в Кортина беше изключително равностоен и предложи сериозна драма до последния камък. В седмия енд италианците взеха три точки и поведоха с 8:7, но световните шампиони от САЩ реагираха хладнокръвно. В решаващия осми енд Кори Тийс изпълни перфектен тейкаут с последния камък и донесе две точки за крайното 9:8.

Константини и Мозанер, които спечелиха златото в Пекин 2022 с 11 победи от 11 мача, не успяха да повторят успеха си на домашните игри, след като допуснаха три загуби в основната фаза, а четвъртата се оказа решаваща.

В другия полуфинал шведската двойка Изабела Врано и Расмус Врано, брат и сестра, се наложи убедително над британците Дженифър Додс и Брус Муат с 9:3. Скандинавците решиха срещата още в шестия енд, в който спечелиха пет точки, а с още една в седмия сложиха край на мача предсрочно.

Двубоят за бронзовите медали между Италия и Великобритания е утре от 15:05 часа, а финалът между САЩ и Швеция започва в 19:05 часа.САЩ

#Милано Кортина 2026 #Кърлинг #САЩ #Италия

