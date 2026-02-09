САЩ детронира Италия и се класира за финала в кърлинга при смесените двойки

Американците Кори Тийс и Кори Дропкин отстраниха действащите олимпийски шампиони София Константини и Амос Мозанер от Италия на полуфиналите в турнира по кърлинг за смесени двойки на Олимпийските игри в Милано–Кортина 2026.

Двубоят в Кортина беше изключително равностоен и предложи сериозна драма до последния камък. В седмия енд италианците взеха три точки и поведоха с 8:7, но световните шампиони от САЩ реагираха хладнокръвно. В решаващия осми енд Кори Тийс изпълни перфектен тейкаут с последния камък и донесе две точки за крайното 9:8.

Константини и Мозанер, които спечелиха златото в Пекин 2022 с 11 победи от 11 мача, не успяха да повторят успеха си на домашните игри, след като допуснаха три загуби в основната фаза, а четвъртата се оказа решаваща.

В другия полуфинал шведската двойка Изабела Врано и Расмус Врано, брат и сестра, се наложи убедително над британците Дженифър Додс и Брус Муат с 9:3. Скандинавците решиха срещата още в шестия енд, в който спечелиха пет точки, а с още една в седмия сложиха край на мача предсрочно.

Двубоят за бронзовите медали между Италия и Великобритания е утре от 15:05 часа, а финалът между САЩ и Швеция започва в 19:05 часа.САЩ