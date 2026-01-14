БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ обяви началото на втората фаза от плана за мир в Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Николай Младенов застава начело на администрацията в Газа

САЩ обяви началото на втората фаза от плана за мир в Газа
Слушай новината

Съединените щати обявиха началото на втората фаза от Плана за край на военния конфликт Газа.

В пост в социалната мрежаб Екс специалният пратеник Стив Уиткоф написа, че този етап предвижда установяването на преходна палестинска администрация от технократи в Газа и начало на пълна демилитаризация и реконструкция на палестинската територия.

През почивните дни израелските власти обявиха, че начело на 14-членния комитет от палестински технократи ще застане Николай Младенов - бивш външен министър и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес. В изпълнителния комитет към т.нар. "Съвет за мир" за Газа се очаква да влязат още Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и британският премиер Киър Стармър.

Първата среща на Съвета се очаква да се състои следващата седмица по време на Световния икономически форум в Давос.

#план за мир в Газа #Николай Младенов

Последвайте ни

ТОП 24

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
1
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
2
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
3
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
5
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
6
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: САЩ и Канада

Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Чете се за: 00:45 мин.
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
Дания засилва военното си присъствие в Гренландия Дания засилва военното си присъствие в Гренландия
Чете се за: 00:50 мин.
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700 Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:42 мин.
Тръмп: Гренландският премиер има проблем Тръмп: Гренландският премиер има проблем
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ