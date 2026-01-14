САЩ обяви началото на втората фаза от плана за мир в Газа

Съединените щати обявиха началото на втората фаза от Плана за край на военния конфликт Газа.

В пост в социалната мрежаб Екс специалният пратеник Стив Уиткоф написа, че този етап предвижда установяването на преходна палестинска администрация от технократи в Газа и начало на пълна демилитаризация и реконструкция на палестинската територия.

През почивните дни израелските власти обявиха, че начело на 14-членния комитет от палестински технократи ще застане Николай Младенов - бивш външен министър и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес. В изпълнителния комитет към т.нар. "Съвет за мир" за Газа се очаква да влязат още Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и британският премиер Киър Стармър.

Първата среща на Съвета се очаква да се състои следващата седмица по време на Световния икономически форум в Давос.