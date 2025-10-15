БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство

Ключово равенство стигна на футболистите на Ерве Ренар в квалификациите от зона Азия.

Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство
Снимка: БТА
Саудитска Арабия си осигури място на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. На свой терен футболистите на Ерве Ренар направиха 0:0 срещу Ирак в решителен мач от квалификациите от зона Азия, който се изигра в Джеда.

И двата отбора завършват с по 4 точки квалификационната група, но Саудитска Арабия продължава към Мондиала благодарение на повечето си вкарани голове. За Ирак пък предстои бараж на разменено гостуване срещу ОАЕ през ноември, който ще определи участника в интерконтиненталния плейоф през март. Така суадитите се класираха на световно за седми път в своето участие.

Саудитска Арабия е осмият отбор, който се класира за финалите на световното първенство догодина от зона Азия. Преди това сториха Япония, Република Корея, Австралия, Иран, Узбекистан и Йордания в редовната фаза на квалификациите, както и Катар в допълнителната фаза.

