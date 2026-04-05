Саутхямптън шокира Арсенал и се класира за полуфиналите на ФА Къп

Отборът на Саутхямптън поднесе една от големите изненади в турнира за ФА Къп, след като елиминира Арсенал с 2:1 в четвъртфиналите.

Двубоят на "Сейнт Мерис“ се разви драматично, като домакините откриха резултата в 35-ата минута чрез Рос Стюарт. Лондончани изравниха през втората част с попадение на Виктор Гьокереш и изглеждаха по-близо до пълен обрат.

Вместо това обаче, пет минути преди края Шей Чарлз се превърна в герой за домакините, реализирайки след бърза контраатака и асистенция на Том Фелоус.

Саутхямптън, който игра в специални екипи по повод 50 години от триумфа си във финала срещу Манчестър Юнайтед през 1976 г., се класира за полуфиналите на надпреварата. Там вече са и Манчестър Сити и Челси.

За състава на Микел Артета това е второ поредно сериозно разочарование, след като преди паузата за националните отбори тимът загуби и финала за Купата на Лигата.