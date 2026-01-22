Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?

Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир ще бъде подписана днес по обяд в Давос. Домакин на церемонията ще бъде Доналд Тръмп, но големият въпрос е колко други държави ще се присъединят.



От Вашингтон са изпратили покани до десетки световни лидери да се присъединят към Съвета за мир, който се очаква да отговаря както за Газа, така и за други конфликти. Откази дойдоха от редица европейски държави, включително Германия и Франция. Участие в Съвета са заявили Саудитска Арабия, Египет, Турция, Йордания, Пакистан и Катар. Критици на идеята смятат, че Съветът за мир би обезсмислил функциите на ООН.

В Изпълнителния борд на Съвета са американският държавен секретар Макро Рубио, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър. Член на борда е и българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за Върховен представител за Газа.