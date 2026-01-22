БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Запази

От Вашингтон са изпратили покани до десетки световни лидери да се присъединят към Съвета за мир

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир ще бъде подписана днес по обяд в Давос. Домакин на церемонията ще бъде Доналд Тръмп, но големият въпрос е колко други държави ще се присъединят.

От Вашингтон са изпратили покани до десетки световни лидери да се присъединят към Съвета за мир, който се очаква да отговаря както за Газа, така и за други конфликти. Откази дойдоха от редица европейски държави, включително Германия и Франция. Участие в Съвета са заявили Саудитска Арабия, Египет, Турция, Йордания, Пакистан и Катар. Критици на идеята смятат, че Съветът за мир би обезсмислил функциите на ООН.

В Изпълнителния борд на Съвета са американският държавен секретар Макро Рубио, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър. Член на борда е и българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за Върховен представител за Газа.

#Съвет за мир #Доналд Тръмп #Николай Младенов

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
3
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
5
Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
6
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: По света

Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от Тръмп В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от Тръмп
Чете се за: 00:52 мин.
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
Извънредна среща на върха: Трансатлантическите отношения на фокус Извънредна среща на върха: Трансатлантическите отношения на фокус
Чете се за: 00:32 мин.
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.
Иванка Тръмп и Джаред Кушнер отново са на посещение в албанския град Вльора Иванка Тръмп и Джаред Кушнер отново са на посещение в албанския град Вльора
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават онлайн обучение
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ