В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от Тръмп

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Шеговитата интерпретация на червените бейзболни шапки на Доналд Тръмп се превърнаха в неочакван символ на датската солидарност с Гренландия

В знак на солидарност с Гренландия - протестна мода, вдъхновена от Тръмп
Шеговитата интерпретация на червените бейзболни шапки на Доналд Тръмп се превърнаха в неочакван символ на датската солидарност с Гренландия.

Идеята за шапките тръгва от винтидж магазин в Копенхаген, като в началото няма никакъв интерес сред клиентите. Но с изказванията на Тръмп, че иска да притежава арктическия остров, интересът към шапките силно нараства. Любимият на Тръмп призив „Да направим Америка велика отново“ върху датските шапки се трансформира в "Накарайте Америка да се махне".

Шапките се превърнаха в постоянен аксесоар по време на протестите в Копенхаген и Нуук - столицата на Гренландия, където протестиращи скандират островът не е за продажба.


По темата работи Виктория Коева, стажант

