Тръмп: Бог много се гордее със свършената от мен работа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции.

"Мисля, че Бог много се гордее със свършената от мен работа", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Това се отнася и до религията. Вие знаете, ние защитаваме много хора, които ги убиват: християни, евреи. Защитавам много хора, които друг президент не би защитил", изтъкна американският лидер.

"Мисля, че много хора се гордеят много със свършената от нас работа. Това беше една от най-великите години. Даже някои хора, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп.

