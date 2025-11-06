БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съюзът на фелдшерите с остра позиция срещу агресията и насилието

У нас
Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите за пореден път остро и категорично осъжда зачестилите случаи на агресия и насилие към медицински специалисти.

"Недопустимо е роднини на пациент да прилагат насилие срещу медицинско лице, докато то оказва помощ, какъвто е последният пример с наш колега фелдшер във Врачанско, се посочва в позиция на съюза", изпратена до медиите.

На 31 октомври криминално проявен и осъждан нападна фелдшер в село Краводер.

В позицията на БСЛАФ се посочва, че професионално-съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите изразява своята подкрепа, както и готовността си да окаже пълно съдействие на техния колега. Очакваме компетентните институции да извършат необходимите действия, за да бъде постигната справедливост в този недопустим за обществото ни случай, допълват оттам.

"Достойният труд на колегите ни трябва да бъде уважаван и ценен, а не осъждан, поставян под съмнение, заплаха или натиск. Взаимното разбиране, доверие и уважение между обществото и медиците са основата на стабилната и ефективна здравна система", уточняват още от съюза.

Оттам приканват и институциите да предприемат активно спешни, реални и ефективни мерки за защитата на медицинските екипи на работно им място.

