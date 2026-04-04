Сбогуваме се с Борислав Михайлов

България отдава последна почит на легендарния вратар на националния отбор по футбол Борислав Михайлов. Опелото ще се състои от 13:30 часа в храм „Света София“. Роднини, приятели, съотборници и фенове ще имат възможност да се простят с една от най-големите звезди на българския спорт.



Борислав Михайлов почина на 31 март, оставяйки дълбока следа в българския и европейския футбол.

Той е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а. След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 година.