Scorpions отбелязва 60 години от създаването си с юбилейно шоу тази вечер в София

Scorpions се завръща у нас с юбилейно шоу тази вечер в "Арена 8888 София", информират организаторите.

Германската група ще отбележи 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния каталог на Scorpions, емоцията на миналото и енергията на днешния ден.

Българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои и с пълно основание: "Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години", казват организаторите.

Само преди дни Scorpions издаде лайв албум Coming Home Live, записан по време на шоу в Хановер – на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина.