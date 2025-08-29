БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Себастиан Коу увери, че всички атлетки ще минат генетични тестове преди световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Световното първенство по лека атлетика в Токио ще бъде излъчено в ефира на БНТ от 13 до 21 септември.

себастиан коу един кадидатите поста президент мок
Слушай новината

Президентът на Международната федерация по лека атлетика (Световната атлетика) Себастиан Коу е уверен, че всички спортистки на тазгодишното световно първенство в Токио (Япония) ще са преминали генетични тестове, след като някои от тях се все още се стремят да спазят крайния срок - 1 септември, пише агенция "Ройтерс".

Спортистите, които пристигнат за надпреварата от 13 до 21 септември, без да са били тествани, могат да завършат процеса в японската столица.

"Въпреки че по-голямата част от спортистите вече ще са били тествани, преди да стигнат до Токио, ако има атлети, които все още не са били тествани, ние имаме възможността да го направим в Токио. Но това в никакъв случай не е покана за федерациите-членки да чакат, докато стигнат до Токио", коментира Коу.

Световната атлетика одобри въвеждането на теста, за да се определи дали даден спортист биологично е жена, на заседание през март. Процесът на тестване обаче съвсем не е гладък.

Канадските спортисти трябваше да побързат да се явят отново на тестове, след като преди две седмици научиха, че тези, които са направили, не отговарят на изискванията на управляващия орган.

Французите трябваше да търсят състезания и лагери извън страната си, за да извършат еднократните тестове, след като бяха обявени за незаконни във Франция, а Коу заяви, че те ще бъдат тествани в лагер преди Токио. Той каза още, че над 90% от всички жени спортистки, състезаващи се в Токио, вече са тествани.

"Докато стигнем до Токио, почти ще сме изпълнили мисията си. А тя беше много ясна - да тестваме по-голямата част от жените спортистки", обясни Себастиан Коу.

Въпреки че новото правило беше посрещнато с известни критики, Коу смята, че международната федерация по лека атлетика е получила огромна подкрепа за него.

Световното първенство по лека атлетика в Токио ще бъде излъчено в ефира на БНТ.

Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #World Athletics #Себастиан Коу

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Лека атлетика

Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига
Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига
Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих
Чете се за: 02:52 мин.
Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател
Чете се за: 02:32 мин.
Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио Четирима лекоатлети ще представляват България на световното в Токио
Чете се за: 00:57 мин.
Сирена Самба-Мейла пропуска световното по лека атлетика Сирена Самба-Мейла пропуска световното по лека атлетика
Чете се за: 01:10 мин.
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ