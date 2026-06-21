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Селекционерът на Египет отрече конфликт с Мохамед Салах след смяната му на Мондиал 2026

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Спорт
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Хосам Хасан защити решението си да извади капитана срещу Белгия и подчерта, че всички футболисти в отбора са равнопоставени

селекционерът египет отрече конфликт мохамед салах смяната мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на Египет Хосам Хасан категорично отхвърли появилите се спекулации за напрежение между него и капитана Мохамед Салах след първия мач на отбора на световното първенство по футбол през 2026 година.

Повод за слуховете стана решението на наставника да замени звездата на Египет в 76-ата минута на двубоя срещу Белгия при резултат 1:1. Салах, който по-рано беше асистирал за попадението на Емам Ашур, отстъпи мястото си на младия талант на Барселона Хамза Абделкарим.

На пресконференцията преди втория мач на „фараоните“ срещу Нова Зеландия Хасан подчерта, че няма никакво напрежение в съблекалнята и че решенията му са продиктувани единствено от интересите на отбора.

"Салах е изключително важен играч за нашия състав, но също толкова важни са и останалите 25 футболисти. Всеки, който е работил с мен, знае, че се отнасям професионално към всички. Нямам любимци. Салах е страхотен футболист, дисциплиниран е и е пример за останалите. Независимо дали започва като титуляр или е сменен, той приема ролята си по най-добрия начин“, заяви Хасан.

Наставникът допълни, че капитанът е сред най-професионалните фигури в отбора и винаги подкрепя решенията на треньорския щаб.

"Разпространяват се различни слухове за звездите и отборите, но Салах е човек с отлична дисциплина. Той тренира отлично и е първият, който би подкрепил решенията ми като селекционер. Убеден съм, че ще бъде много позитивен и в следващия мач“, каза още Хасан.

Египет ще търси първата си победа на Мондиал 2026 в предстоящия двубой срещу Нова Зеландия. Салах беше сред ключовите фигури по време на квалификациите, като реализира девет попадения и помогна на страната си да достигне до финалите на световното първенство за четвърти път в историята.

#Хамза Абделкарим #национален отбор на Египет по футбол #Мондиал 2026 # Мохамед Салах

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