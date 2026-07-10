Селекционерът на Южна Африка Хуго Броос потвърди, че напуска поста

Селекционерът на националния отбор на Южна Африка по футбол Хуго Броос потвърди, че ще напусне поста, след като в продължение на две седмици имаше неяснота дали той няма да поднови отношенията си, след като тимът за първи път в своята история достигна до елиминационната фаза на Световно първенстно.

74-годишният бивш белгийски национал заяви след отпадането от Канада на 1/16-финалите, че възнамерява да се пенсионира и да приключи с футбола, но след това намекна, че може да бъде изкушен и да остане.

Преди седмица от Футболната асоциация на Южна Африка обявиха, че ще проведат допълнителни разговори с Броос, за да го убедят да остане. Но след като се прибра в родината си Белгия, той даде интервю, в което каза, че няма да „остане на поста“, но може да помогне като консултант на отбора.

„Ще продължа ли все пак като треньор? Не, това е необратимо! Ако имат нужда от мен за нещо друго, може би като скаут – това е различно нещо. Но футболът вече няма да бъде част от живота ми 24 часа в денонощието“, каза Броос пред voetbalnieuws.be.

„Вече проведох разговор с президента на футболната централа на Южна Африка. Той ми каза, че би искал да ме задържи, но вече в различна роля – може ли като съветник или нещо подобно. Ще се върна в страната в края на юли, за да се сбогувам с отбора, с хората около отбора. И съм любопитен да видя какво ще бъде тяхното предложение“, добави той.

Броос прекара на поста пет години и се превърна в своеобразен рекордьор за най-дълъг престой на скамейката, но пък класира Южна Африка на Световни футболни финали за първи път от 16 години.

„Жена ми е щастлива, че напускам, но вече ме предупреди: „Ще бъде хубаво да си вкъщи, но гледай да не ми се пречкаш!. Да ви кажа, не виждам проблем да ходя за по няколко седмици на всеки два месеца. Защо не? По-добре това, отколкото да се мотая и да досаждам в къщи, а и да няма какво да правя“.

Като футболист Хуго Броос играе само за два отбора – най-популярните и успешни в страната си – Андерлехт и ФК Брюж, а също така е основен полузащитник в тима, който на Световното първенство в Мексико през 1986-а година достигна до 4-ото място.