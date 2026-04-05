Селта Виго обърна Валенсия в зрелищен мач

Селта Виго надви Валенсия с 3:2 като гост в 30-ия кръг на Примера дивисион след впечатляващ обрат.

Гуидо Родригес изведе домакините напред още в 12-ата минута, но попаденията на Илаикс Мориба и Фернандо Лопес до 60-ата минута обърнаха резултата в полза на Селта.

Вилиот Сведберг реализира третия гол за гостите в 81-ата минута, а Гуидо Родригес оформи крайното 3:2 в третата минута на добавеното време.

С победата Селта запазва шансове за участие в европейските клубни турнири, заемайки шесто място с 44 точки, докато Валенсия е 13-и с 35 пункта.

По-късно тази вечер са двубоите Овиедо – Севиля и Алавес – Осасуна.