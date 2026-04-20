Семен Новиков се класира на полуфинал на европейското първенство по борба

Олимпийският шампион записа три убедителни победи в Тирана и ще спори за място на финала в категория до 87 кг

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков се класира за полуфиналите на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Българският национал демонстрира отлична форма и постигна три убедителни победи до момента в категория до 87 кг на класическия стил. В първата си среща той се наложи над Валтери Латвала (Финландия) със 7:2, след което на осминафиналите победи представителя на домакините Марджан Кола с категоричното 9:0. На четвъртфиналите Новиков отново бе безапелационен и надви турчина Доган Кая с технически туш - 8:0.

В спор за място на финала българинът ще се изправи срещу Ислам Абасов (Азербайджан), бронзов медалист от шампионата на Стария континент през 2025 година.

В същата категория участие не взима световният номер 1 Давид Лошонци от Унгария.

От останалите български представители Стефан Григоров (55 кг) и Николай Вичев (63 кг) запазват шансове да продължат чрез репешажите, след като достигнаха до четвъртфиналите. Стоян Кубатов (77 кг) отпадна още в първия кръг.

Полуфиналните схватки започват в 19:00 часа и можете да наблюдавате шампионата от Стария континент по БНТ 3.

