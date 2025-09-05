Семьон Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа

Семьон Болдирев дебютира по впечатляващ начин на световното първенство по бокс за мъже. Талантът, който е бронзов медалист от шампионата на планетата за младежи, се класира за втория кръг в категория до 85 килограма в Ливърпул. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той надделя с 4:1 гласа над италианеца Роберто Лици.

Болдирев изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг. Там той ще срещне представителя на Турция Самет Ерсой. Мачът им е на 9 септември вечерта.

Във вечерната програма днес ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон.