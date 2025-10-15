Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство

Отборите на Сенегал и Кот д‘Ивоар си осигуриха последните две директни квоти от зона Африка за класиране на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Това стана факт, след като и двата тима оглавиха своите групи в квалификациите.

Четвъртфиналистът през 2002 година Сенегал се наложи с 4:0 над Мавритания в последната си среща от група "В" и с 24 точки зае първата позиция. Два гола за успеха в Диамниадио вкара Садио Мане, а по веднъж се разписаха Илиман Ндиайе и Хабиб Диало.

За Сенегал това е четвърто класиране на световни футболни финали след 2002, 2018 и 2022 година

На втора позиция в групата с 22 точки завърши съставът на ДР Конго, който в последната си среща се справи с 1:0 със Судан. Единственият гол в мача падна в 29-ата минута и бе дело на нападателя на Спартак Москва Тео Бонгонда.

В квалификационна група "F" победител с 26 точки, 25 вкарани гола и нула допуснати стана тимът на Кот д'Ивоар, който се завръща на най-голямата футболна сцена за пръв път след 2014 година. В последния си двубой от квалификациите "слоновете" спечелиха у дома с 3:0 срещу Кения. Франк Кесие, Ян Диоманде и Амад Диало бяха точни за победителите, които изпревариха само с точка тима на Габон, който надделя с 2:0 над Бурунди. И двете попадения в срещата паднаха в заключителните пет минути на редовното време, като бяха реализирани от Браян Мейо Нгуа и Марио Лемина.

За Габон и за ДР Конго предстои участие в плейофите в зона Африка. В тях ще се включат още и отборите на Камерун и Нигерия, завършили на вторите места в други две от квалификационните групи.

Баражите в Африка ще се играят през ноември в една среща на директна елиминация на неутрален терен в Мароко, като само един от четирите тима ще добие право да играе в интерконтиненталния плейоф през март.

На Мондиала догодина Африка ще бъде представена от Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Сенегал и Кот д'Ивоар.