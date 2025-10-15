БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора оглавиха квалификационните си групи.

Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборите на Сенегал и Кот д‘Ивоар си осигуриха последните две директни квоти от зона Африка за класиране на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Това стана факт, след като и двата тима оглавиха своите групи в квалификациите.

Четвъртфиналистът през 2002 година Сенегал се наложи с 4:0 над Мавритания в последната си среща от група "В" и с 24 точки зае първата позиция. Два гола за успеха в Диамниадио вкара Садио Мане, а по веднъж се разписаха Илиман Ндиайе и Хабиб Диало.

За Сенегал това е четвърто класиране на световни футболни финали след 2002, 2018 и 2022 година

На втора позиция в групата с 22 точки завърши съставът на ДР Конго, който в последната си среща се справи с 1:0 със Судан. Единственият гол в мача падна в 29-ата минута и бе дело на нападателя на Спартак Москва Тео Бонгонда.

В квалификационна група "F" победител с 26 точки, 25 вкарани гола и нула допуснати стана тимът на Кот д'Ивоар, който се завръща на най-голямата футболна сцена за пръв път след 2014 година. В последния си двубой от квалификациите "слоновете" спечелиха у дома с 3:0 срещу Кения. Франк Кесие, Ян Диоманде и Амад Диало бяха точни за победителите, които изпревариха само с точка тима на Габон, който надделя с 2:0 над Бурунди. И двете попадения в срещата паднаха в заключителните пет минути на редовното време, като бяха реализирани от Браян Мейо Нгуа и Марио Лемина.

За Габон и за ДР Конго предстои участие в плейофите в зона Африка. В тях ще се включат още и отборите на Камерун и Нигерия, завършили на вторите места в други две от квалификационните групи.

Баражите в Африка ще се играят през ноември в една среща на директна елиминация на неутрален терен в Мароко, като само един от четирите тима ще добие право да играе в интерконтиненталния плейоф през март.

На Мондиала догодина Африка ще бъде представена от Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Сенегал и Кот д'Ивоар.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
6
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Световен футбол

Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство Саудитска Арабия си гарантира място на световното първенство
Чете се за: 01:12 мин.
Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки Унай Симон: Имаме отбор, който може да се конкурира с всеки
Чете се за: 01:57 мин.
Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите Радослав Кирилов: Потенциалът ни не е това, което показват резултатите
Чете се за: 01:40 мин.
Кирил Котев: Нормално е да има критики, когато няма резултати Кирил Котев: Нормално е да има критики, когато няма резултати
Чете се за: 03:32 мин.
Япония записа първа победа над Бразилия Япония записа първа победа над Бразилия
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Прокуратурата в Ямбол разследва инцидента с простреляното с...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ