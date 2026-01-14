Сенегал надви Египет с гол на Садио Мане и се класира на финала за Купата на африканските нации

Сенегал победи Египет с минималното 1:0 в първия полуфинал за Купата на африканските нации. Садио Мане отбеляза победния гол и класира тима си на финал.

През първото полувреме на стадион "Ибн Батута" в Танжер домакините бяха по-активни в преден план. И двата точни удара през първата част бяха на тяхна сметка, но Мохамед Ел-Шенауи се справи с тях.

След почивката възпитаниците на Папе Буна Тиау продължиха да атакуват и търпеливо изчакваха своя момент, който дойде в 78-ата минута. Садио Мане откри резултата с плътен шут по земя извън наказателното поле.

На финала в Рабат Сенегал ще срещне победителя от втория полуфинал между Нигерия и Мароко. За последно Сенегал спечели изданието на турнира през 2021 година, когато победи Египет на финала след изпълнение на дузпи.