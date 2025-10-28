БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сензация в Париж: Нори отстрани световния №1 Алкарас

Испанецът бе елиминиран още в първия си мач на Мастърса във френската столица.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Водачът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс във френската столица Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Испанецът отстъпи пред британеца Камерън Нори, след като допусна обрат с 6:4, 3:6, 4:6 за два часа и 25 минути игра.

Шампионът от Ролан Гарос и US Open осъществи пробив в петия гейм на първия сет за 3:2, поведе с 4:2 и стигна до 6:4 в своя полза. Във втората част обаче Нори заигра по-стабилно, взе аванс от 4:1 и затвори сета при 6:3. В решителния трети сет Карлос Алкарас водеше с 3:2, преди Камерън Нори да спечели три поредни гейма за преднина от 5:3 и да приключи двубоя с 6:4 при втория си мачбол.

По-рано през деня петият поставен Бен Шелтън преодоля във втория кръг Флавио Коболи от Италия със 7:6(4), 6:3 за час и 34 минути игра.

Американецът се нуждаеше от тайбрек, за да спечели оспорвания първи сет, а във втория осъществи ключов пробив за 4:2 и приключи мача при 6:3.

15-ият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина достигна до втория кръг след успех на старта над "щастливия губещ" Валентен Ройе (Франция), дошъл след обрат с 4:6, 6:1, 6:4 за близо два часа игра.

