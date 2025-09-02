БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Няма протест за гаранцията на Паскал
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Сензацията Гримзби бе глобен заради некартотекиран играч срещу Манчестър Юнайтед

от БНТ
Спорт
Четвъртодивизионният английски клуб сам е докладвал за нарушението.

Гримзби Таун
Снимка: БТА
Четвъртодивизионният английски клуб Гримзби Таун е глобен заради това, че е използвал некартотекиран играч при шокиращата елиминация на Манчестър Юнайтед във втория кръг за Купата на Лигата. Непретенциозният отбор отстрани гранда след изпълнение на дузпи.

Гримзби отнесе парична санкция от 20 000 паунда за това, че Кларк Одуор е влязъл в игра след почивката на срещата, след като клубът е изпуснал срока за регистрация преди мача с една минута и 59 секунди. Одуор впоследствие пропусна и дузпа след края на редовното време. Важно е да се отбележи, че самият Гримзби е докладвал за нарушението.

Сега от Юнайтед разполагат с пет дни, за да обжалват решението на Английската футболна лига (ЕФЛ) да се стигне само до глоба. Гримзби ще плати първоначално 10 000 паунда, а останалата част - в края на кампанията.

Това не е първият подобен случай в Карабао Къп, като в други се вижда, че също се е стигало до глоба. Въпреки това, във ФА Къп Барнзли беше изхвърлен от турнира за сметка на Хоршъм, който тимът победи в първи кръг през 2023, заради същото нарушение.

#Гримзби Таун

