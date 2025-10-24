Серена Уилямс с ново признание: печели наградата „Принцесата на Астурия“ за спорт

Американската тенис легенда Серена Уилямс беше отличена с престижната испанска награда „Принцесата на Астурия“ – поредното доказателство за влиянието и успехите ѝ както на корта, така и извън него.

Серена е смятана за една от най-великите тенисистки в историята. Тя има 23 титли от Големия шлем и 4 олимпийски златни медала – постижения, с които малко спортисти могат да се похвалят.

Но успехите ѝ не се ограничават само до спорта. Уилямс е сред най-гласните защитници на равноправието между половете и използва популярността си, за да говори за социални проблеми и да вдъхновява новото поколение.

Днешното признание затвърждава мястото ѝ не само като суперзвезда в тениса, но и като шампион на справедливостта и равните възможности.