БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Серена Уилямс с ново признание: печели наградата „Принцесата на Астурия“ за спорт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
тенисистката серена уилямс спечели престижната награда принцесата астурия спорт
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американската тенис легенда Серена Уилямс беше отличена с престижната испанска награда „Принцесата на Астурия“ – поредното доказателство за влиянието и успехите ѝ както на корта, така и извън него.

Серена е смятана за една от най-великите тенисистки в историята. Тя има 23 титли от Големия шлем и 4 олимпийски златни медала – постижения, с които малко спортисти могат да се похвалят.

Но успехите ѝ не се ограничават само до спорта. Уилямс е сред най-гласните защитници на равноправието между половете и използва популярността си, за да говори за социални проблеми и да вдъхновява новото поколение.

Днешното признание затвърждава мястото ѝ не само като суперзвезда в тениса, но и като шампион на справедливостта и равните възможности.

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
5
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Спорт

Нов световен рекорд на 200 м гръб в Торонто
Нов световен рекорд на 200 м гръб в Торонто
Кристиано Роналдо се страхува да не оплешивее Кристиано Роналдо се страхува да не оплешивее
Чете се за: 00:20 мин.
Спартак и Пирин са одобрени за участие в новия футболен сезон Спартак и Пирин са одобрени за участие в новия футболен сезон
Чете се за: 00:17 мин.
Лудогорец се изправя срещу Йънг Бойс в Лига Европа Лудогорец се изправя срещу Йънг Бойс в Лига Европа
Чете се за: 00:17 мин.
БФС ще разгледа инцидентите от мача Черно море – Левски на следващото си заседание БФС ще разгледа инцидентите от мача Черно море – Левски на следващото си заседание
Чете се за: 00:20 мин.
Спортни новини 23.10.2025 г. Спортни новини 23.10.2025 г.
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ