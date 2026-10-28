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Серхио Перес подписа нов договор с Кадилак

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Спорт
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Перес има шест победи във Формула 1, а този сезон е дебютен за него в американския тим.

серхио перес триумфира монако верстапен оглави формула
Снимка: БГНЕС
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Пилотът Серхио Перес подписа нов договор с Кадилак, който ще го задържи в отбора от Формула 1 до 2029 г., съобщава агенция Ройтерс. Той ще запише своето състезание номер 300 в най-големия автомобилен шампионат през уикенда в Мексико Сити.

Перес има шест победи във Формула 1, а този сезон е дебютен за него в американския тим.

„Вярвам в този проект още от първия ми ден в Кадилак и считам, че продължаването на договора е естествен ход за мен. Тук градим отбор от нулата, а това отнема време, много работа и търпение. Този процес продължава и аз ще го следвам през следващите три години“, каза Перес.

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