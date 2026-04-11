Сеск Фабрегас: Трябва да играем смело срещу Интер, но сме още в началото на пътя си

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви, че неговият отбор трябва да подходи със смелост в предстоящия двубой срещу Интер, въпреки че призна превъзходството на съперника и грешките от предишните срещи.

Испанецът бе откровен в оценката си за представянето срещу „нерадзурите“ през сезона, като припомни тежката загуба с 0:4 в първенството и нулевото равенство в първия полуфинал за Купата на Италия.

"В определени моменти трябваше да направим разликата, но не успяхме да отбележим и да спечелим. Бяхме малко наивни, особено при загубата с 0:4“, коментира Фабрегас.

Той подчерта, че ключът към по-добър резултат е по-ефективна игра в решаващите моменти.

"Трябва да отбележим и да играем със смелост. Знаем кой е Интер и знаем, че можем да загубим, но излизаме с мисълта да спечелим.“

Въпреки амбицията за успех, Фабрегас призова за реализъм и търпение, като напомни, че проектът на Комо все още е в начален етап.

"Ние сме в началото на нашия път, дори не сме стигнали средата му. Не трябва да забравяме това и да се държим сякаш сме нещо, което не сме“, допълни той.

Наставникът подчерта, че независимо от резултата срещу Интер, развитието на отбора остава основен приоритет.