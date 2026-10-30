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Сестри Стоеви продължават към четвъртфиналите на турнир в Саарбреюкен

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Спорт
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Родните представителки пречупиха украинки.

Стефани Стоева Габриела Стоева сестри Стоеви
Снимка: БГНЕС
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Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 4 в схемата, победиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 21:9, 21:15 за 29 минути на корта, след като доминираха изцяло.

Следващите съпернички на сестрите ще бъдат осмите поставени Йънг Нга Тин и Йънг Пуи Лам (Хонконг).

На единично Калояна Налбантова отпадна във втория кръг след поражение от датчанката Амали Шулц със 17:21, 16:21 за 38 минути.

#Габриела и Стефани Стоеви

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