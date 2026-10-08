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Сестри Стоеви с разгромна победа във Финландия и място на четвъртфиналите

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Спорт
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Петкратните европейски шампионки не оставиха шансове на италианските си съпернички и продължават без загубен гейм на престижния турнир във Вантаа

Сестри Стоеви с разгромна победа във Финландия и място на четвъртфиналите
Снимка: БТА
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Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават убедителното си представяне на международния турнир по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа, Финландия, с награден фонд 500 000 долара. Българките записаха втора поредна победа при женските двойки и си осигуриха място на четвъртфиналите.

Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3 в основната схема, се наложиха категорично над италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7 само за 32 минути игра.

Сестрите Стоеви доминираха през целия двубой и не позволиха на съперничките си да окажат сериозна съпротива. Така българският тандем продължава напред в надпреварата, без да е загубил гейм.

В първия кръг Стефани и Габриела преодоляха германските квалификантки Щайн Кюсперт и Изабел Лохау.

В битката за място на полуфиналите българките ще се изправят срещу победителките от срещата между Леона Михалски (Германия) и Сайни Шулц (Дания), от една страна, и поставените под номер 5 китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао, от друга.

#World Tour Super 500 # Стефани Стоева #Габриела Стоева

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