Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в...
Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предупредиха от Международната агенция по атомна енергия

от БНТ , Източник: БТА
Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави

Северна Корея балистична ракета
Снимка: БТА
Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че от Агенцията са установили "бързо нарастване" на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави.

По-рано от Пхенян осъдиха като "сериозна провокация" най-новия годишен дипломатически доклад на Япония, в който Северна Корея е определена като "заплаха", предаде Ройтерс.

Известният като "Синята книга" доклад всяка година представя официалните външнополитически позиции на Токио.

Представител на севернокорейското външно министерство заяви, че начинът, по който е описан ядреният арсенал на Пхенян в тазгодишния доклад, представлява "сериозна провокация, нарушаваща суверенните права" страната.

Призивът на Токио за пълно ядрено разоръжаване е "анахронично и уклончиво твърдение", каза още севернокорейският дипломат, като добави, че ядрената програма на Пхенян има отбранителни цели.

По-рано този месец Пхенян заяви, че севернокорейската армия е провела редица изпитания, включително на ракети с касетъчни бойни глави, които могат да причиняват сериозни инфраструктурни щети.

ТОП 24

Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от Разлог
1
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
2
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
3
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
4
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
5
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
6
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Азия

Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония
Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония
Двама загинаха при наводнение в Османие, Южна Турция Двама загинаха при наводнение в Османие, Южна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси планинския район Хиндукуш в Афганистан Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси планинския район Хиндукуш в Афганистан
Чете се за: 00:27 мин.
Възможно ли е отварянето на Ормузкия проток чрез дипломация? Възможно ли е отварянето на Ормузкия проток чрез дипломация?
Чете се за: 04:22 мин.
Тръмп наложи 100-процентни мита върху част от вносните лекарства и промени ставките за металите Тръмп наложи 100-процентни мита върху част от вносните лекарства и промени ставките за металите
Чете се за: 04:20 мин.
Разкриха застрахователни измами на Еверест за 20 млн. долара Разкриха застрахователни измами на Еверест за 20 млн. долара
8589
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе Скъпото гориво и новите алтернативи: По-голям интерес към електрическите превозни средства в Русе
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в Шуменско
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Броени дни до вота: Координационният съвет ще даде последна...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Норвегия и Украйна ще произвеждат дронове
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Борбата с градушките: Започна активният сезон по противоградова защита
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
