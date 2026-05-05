БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Севиля изстрада ключова победа над Реал Сосиедад и излезе от опасната зона

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Алексис Санчес влезе от пейката и реши мача на "Рамон Санчес-Писхуан“, а андалусийци удържаха 1:0 в драматичен финал

Севиля изстрада ключова победа над Реал Сосиедад и излезе от опасната зона
Слушай новината

Севиля постигна изключително важна победа с 1:0 над Реал Сосиедад в 34-ия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване.

Двубоят започна в страхотна атмосфера на "Рамон Санчес-Писхуан“, където домакините бяха пределно мотивирани да напуснат опасната зона. През първата част Севиля бе по-активният тим и създаде повече положения, но липсваше точност в завършващата фаза. Еджуке бе най-опасният играч на домакините, като в 15-ата минута принуди Алекс Ремиро да прави отлично спасяване.

Севиля продължи да натиска чрез Варгас, Исак Ромеро и Гудели, но до почивката резултатът остана 0:0. Реал Сосиедад владееше топката на моменти, но почти не застраши вратата на Влаходимос.

Решаващият момент дойде веднага след паузата. В 49-ата минута влезлият като резерва Алексис Санчес се възползва от добра игра на Maupay в наказателното поле и с хладнокръвен удар откри резултата.

След гола Реал Сосиедад опита да реагира, а Такефуса Кубо внесе повече острота в играта на гостите. В 68-ата минута Варгас пропусна отличен шанс да удвои преднината на Севиля, стреляйки високо от добра позиция.

В 78-ата минута домакините стигнаха до втори гол чрез Агуме, но попадението бе отменено заради засада и намеса в играта. Финалните минути бяха напрегнати, като Реал Сосиедад натисна сериозно, но защитата на Севиля издържа.

С успеха Севиля взе жизненоважни три точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на Купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Сосиедад #ФК Севиля

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
1
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
2
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
3
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
4
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник
6
„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
6
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...

Още от: Европейски футбол

Манчестър Сити се спаси от загуба като гост на Евертън с гол отвъд добавеното време
Манчестър Сити се спаси от загуба като гост на Евертън с гол отвъд добавеното време
Микел Артета: Готови сме да играем като зверове Микел Артета: Готови сме да играем като зверове
Чете се за: 01:22 мин.
Диего Симеоне: Трябва да бъдем спокойни и да контролираме емоциите си Диего Симеоне: Трябва да бъдем спокойни и да контролираме емоциите си
Чете се за: 02:00 мин.
Коварни инциденти белязаха победата на Нотингам Форест над Челси Коварни инциденти белязаха победата на Нотингам Форест над Челси
Чете се за: 02:55 мин.
Станимир Стоилов: Най-важно е да продължим да преследваме мечтата си Станимир Стоилов: Най-важно е да продължим да преследваме мечтата си
Чете се за: 02:27 мин.
Виляреал остава без треньор след края на сезона Виляреал остава без треньор след края на сезона
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:55 мин.
По света
16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ