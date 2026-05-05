Севиля изстрада ключова победа над Реал Сосиедад и излезе от опасната зона

Севиля постигна изключително важна победа с 1:0 над Реал Сосиедад в 34-ия кръг на Ла Лига и направи огромна крачка в битката за оцеляване.

Двубоят започна в страхотна атмосфера на "Рамон Санчес-Писхуан“, където домакините бяха пределно мотивирани да напуснат опасната зона. През първата част Севиля бе по-активният тим и създаде повече положения, но липсваше точност в завършващата фаза. Еджуке бе най-опасният играч на домакините, като в 15-ата минута принуди Алекс Ремиро да прави отлично спасяване.

Севиля продължи да натиска чрез Варгас, Исак Ромеро и Гудели, но до почивката резултатът остана 0:0. Реал Сосиедад владееше топката на моменти, но почти не застраши вратата на Влаходимос.

Решаващият момент дойде веднага след паузата. В 49-ата минута влезлият като резерва Алексис Санчес се възползва от добра игра на Maupay в наказателното поле и с хладнокръвен удар откри резултата.

След гола Реал Сосиедад опита да реагира, а Такефуса Кубо внесе повече острота в играта на гостите. В 68-ата минута Варгас пропусна отличен шанс да удвои преднината на Севиля, стреляйки високо от добра позиция.

В 78-ата минута домакините стигнаха до втори гол чрез Агуме, но попадението бе отменено заради засада и намеса в играта. Финалните минути бяха напрегнати, като Реал Сосиедад натисна сериозно, но защитата на Севиля издържа.

С успеха Севиля взе жизненоважни три точки и си върна надеждите за спасение, докато носителят на Купата на краля Реал Сосиедад записа разочароващо представяне в битката за европейските места.