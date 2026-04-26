Сезонът за Мохамед Салах приключи преждевременно заради контузия

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне остатъка от сезона, след като получи контузия в подколянното сухожилие при победата с 3:1 над Кристъл Палас във Висшата лига.

Египетският национал напусна терена принудително в 60-ата минута, като бе изпратен с аплодисменти от феновете на "Анфийлд“. Въпреки че от клуба не дадоха официална информация за състоянието му, директорът на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан разкри, че става въпрос за разкъсване, което ще изисква около четири седмици възстановяване.

Това на практика означава, че Салах е изиграл последния си мач за Ливърпул, след като вече обяви, че ще напусне клуба в края на кампанията. Очаква се той да се сбогува с привържениците след последния домакински двубой за сезона срещу Брентфорд.

До края на първенството "червените“ имат още срещи срещу Манчестър Юнайтед, Астън Вила, Челси и Брентфорд.

Салах оставя зад себе си впечатляващ период от девет сезона на „Анфийлд“, в които се превърна в третия най-добър реализатор в историята на клуба. През настоящата кампания той записа 12 гола и 9 асистенции във всички турнири.

Въпреки травмата, очакванията са 33-годишният футболист да бъде напълно възстановен за Световното първенство през 2026 година, където Египет ще се изправи срещу Белгия, Нова Зеландия и Иран в груповата фаза.