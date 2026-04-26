БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сезонът за Мохамед Салах приключи преждевременно заради контузия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Звездата на Ливърпул ще отсъства около месец и изигра последния си мач за Ливърпул

Сезонът за Мохамед Салах приключи преждевременно заради контузия
Слушай новината

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне остатъка от сезона, след като получи контузия в подколянното сухожилие при победата с 3:1 над Кристъл Палас във Висшата лига.

Египетският национал напусна терена принудително в 60-ата минута, като бе изпратен с аплодисменти от феновете на "Анфийлд“. Въпреки че от клуба не дадоха официална информация за състоянието му, директорът на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан разкри, че става въпрос за разкъсване, което ще изисква около четири седмици възстановяване.

Това на практика означава, че Салах е изиграл последния си мач за Ливърпул, след като вече обяви, че ще напусне клуба в края на кампанията. Очаква се той да се сбогува с привържениците след последния домакински двубой за сезона срещу Брентфорд.

До края на първенството "червените“ имат още срещи срещу Манчестър Юнайтед, Астън Вила, Челси и Брентфорд.

Салах оставя зад себе си впечатляващ период от девет сезона на „Анфийлд“, в които се превърна в третия най-добър реализатор в историята на клуба. През настоящата кампания той записа 12 гола и 9 асистенции във всички турнири.

Въпреки травмата, очакванията са 33-годишният футболист да бъде напълно възстановен за Световното първенство през 2026 година, където Египет ще се изправи срещу Белгия, Нова Зеландия и Иран в груповата фаза.

#ПФК Ливърпул #Мохамед Салах

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

