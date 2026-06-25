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Сградата на бившия Нотариат в София да стане дом за млади таланти, предлага вицепремиерът Иво Христов

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Сградата на бившия Нотариат в София да стане дом за млади таланти, предлага вицепремиерът Иво Христов
Снимка: БТА
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Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на бившия Нотариат на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 в София да стане дом за млади таланти.

След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност", пише вицепремиерът Христов в профила си във Фейсбук.

Той е адресирал писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата, като необходимите средства бъдат предвидени в капиталовата програма на Министерството на културата за 2027 и 2028 г.

Сградата на Нотариата – паметник на културата и собственост на Министерството на културата – би могла да получи нов живот и нов обществен смисъл, посочва Христов. Той допълва, че по думите на Кърджиев сградата на Нотариата е естествено място за създаването на дом за младите таланти – пространство за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития. Място, където следващото поколение даровити млади хора да намира сцена за своя талант и пространство за развитието му.

„Културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. Вярвам в бъдещето на тази идея", заявява вицепремиерът Иво Христов.

#дом за млади таланти #Симеон Кърджиев #вицепремиерът Иво Христов

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