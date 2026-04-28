СГС даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Днес се проведе разпоредително заседание по делото.

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Даниела Доковска, а адвокат на Божанов е Ина Лулчева.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.

Съдията заяви, че не се налице процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.