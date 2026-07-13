Шаби Алонсо: Нуждаем се от глад и желание, защото Челси търси подобрение

Новият мениджър Шаби Алонсо иска да види желание във футболистите на Челси за надграждане. Лондончани завършиха на десето място в класирането на английското първенство и освободиха треньора Лиъм Росиниър, а испанският специалист ще бъде негов заместник през новия сезон.

"Нуждаем се от глад и желание, защото Челси търси подобрение. Висшата лига е много конкурентна. Искаме да се подготвим и ще обърнем голямо внимание на детайлите и на начина ни на игра. Най-важното нещо е това", заяви Алонсо, който през миналия сезон бе освободен от Реал Мадрид.

Испанецът обърна внимание на бъдещето на крилото Алехандро Гарначо, който е свързван с изходящ трансфер:

"Има интерес към него от други клубове, така че ще видим как ще се развият нещата. Надявам се това да завърши по най-добрия начин за всички страни".

До момента Челси има само един значим трансфер и той е на десния бек Марко Палестра от Аталанта.

"Той има много качества, които са подходящи за модерния футбол. Марко може да играе с четирима в защита, с петима и също така отляво. Ще работим с него, за да се адаптира възможно най-бързо към Висшата лига. Знаем, че той също го желае", каза още Алонсо.

През тази година Челси няма да играе в европейските клубни турнири, но това не променя плановете за лятото.