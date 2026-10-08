БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
шаманът калофер излиза ареста гаранция 000 евро
Слушай новината

Испанецът шаман Хосе Николас излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро, това реши Апелативният съд в Пловдив днес.

59-годишният мъж беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР - Пловдив срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

Съдебният състав прие, че има достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение за извършено престъпление, но няма реална опасност Хосе Николас да извърши друго престъпление. Според магистратите няма вероятност и обвиняемият да се укрие.

Самият той заяви пред съда, че иска да се прибере в Калофер при приятелката си. Обясни още, че има астма и моли да излезе от ареста, където е тясно, непрекъснато се пуши и това влошава здравословното му състояние. Отново заяви, че не е разпространявал наркотични вещества, каквото е обвинението към него.

Според прокуратурата в комплекса от бунгала край Калофер, които са собственост на сдружението му „Слънце за Водолей“, се провеждали ритуали, свързани с медитация, йога и други духовни практики.

При задържането на Хосе Николас бяха иззети 35 кактуса, бутилки с тъмна течност и гъби, за които има данни, че съдържат наркотични вещества. Назначената експертиза вече е установила, че в шишета е имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. Производството, преработването, притежаването и разпространението на веществото са забранени.

Определението на Апелативния съд е окончателно, а испанският гражданин ще бъде освободен, след като плати паричната си гаранция.

#шаман от Калофер #арест

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
4
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
5
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
6
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Сигурност и правосъдие

Александър Узунов от "Прогресивна България": Някои колеги поставят предизборната си кампания пред националната сигурност
Александър Узунов от "Прогресивна България": Някои колеги поставят предизборната си кампания пред националната сигурност
Денков: Черно море е арена на бойни действия, трябват мерки сега и веднага Денков: Черно море е арена на бойни действия, трябват мерки сега и веднага
Чете се за: 01:37 мин.
Димо Дренчев от "Възраждане" за декларацията след КСНС: Поредица от клишета Димо Дренчев от "Възраждане" за декларацията след КСНС: Поредица от клишета
Чете се за: 01:45 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната енергийна инфраструктура Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната енергийна инфраструктура
Чете се за: 04:57 мин.
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
6726
Чете се за: 03:17 мин.
Кабинетът прие промени в структурата на ДАНС Кабинетът прие промени в структурата на ДАНС
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Поне един загинал след срутването на сграда в истанбулския район...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ