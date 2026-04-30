Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19

bnt avatar logo от БНТ
Бронзовите медали са за Берое Стара Загора.

Шампион 2006 спечели турнира за Купата на БФБ при девойките U19. В оспорван двубой баскетболистките на Ирена Колева се справиха с Локомотив София след 65:59 в "Арена IZZI".

Символичният домакин на срещата Шампион успя да дръпне напред в началото на мача с 18:12, но противникът му не позволяваше да се откъсне твърде много. Вторият период отново бе спечелен от възпитаничките на Колева с 21:17, като разликата на почивката в тяхна полза стана 11 точки при 39:28.

Постепенно обаче през второто полувреме съставът на Лилия Георгиева започна да наваксва изоставането си, а в последната четвърт дори се доближиха на 3 точки при 50:53. Няколко поредни грешки обаче в нападение позволиха на Шампион да излезе отново напред с 6, като затвори двубоя с успех.

За успеха най-резултатна бе Габриела Коцева, която отбеляза 30 точки и оформи дабъл-дабъл с 13 борби. Валерия Стойчева добави 12 и 9 борби.

Нели Финли бе най-добра за Локомотив, като завърши срещата с 14 точки, Виктория Зелкова добави 11.

В срещата за бронзовите медали Берое Стара Загора успя да надиграе Септември 97 с 57:44 в зала "Септември".

Свързани статии:

Габриела Коцева в предаването "Аз съм"
Габриела Коцева е на 17 години и е състезател на БК Шампион 2006....
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Още от: Български баскетбол

Още от същото: Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)
Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО) Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)
Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите
Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое
Балкан намери пътя към внушително начало в плейофите на НБЛ Балкан намери пътя към внушително начало в плейофите на НБЛ
Черно море неутрализира Спартак за вдъхновяващ старт на плейофите Черно море неутрализира Спартак за вдъхновяващ старт на плейофите
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран
Край на визитата на Чарлз III в САЩ
