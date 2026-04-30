Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19

Шампион 2006 спечели турнира за Купата на БФБ при девойките U19. В оспорван двубой баскетболистките на Ирена Колева се справиха с Локомотив София след 65:59 в "Арена IZZI".

Символичният домакин на срещата Шампион успя да дръпне напред в началото на мача с 18:12, но противникът му не позволяваше да се откъсне твърде много. Вторият период отново бе спечелен от възпитаничките на Колева с 21:17, като разликата на почивката в тяхна полза стана 11 точки при 39:28.

Постепенно обаче през второто полувреме съставът на Лилия Георгиева започна да наваксва изоставането си, а в последната четвърт дори се доближиха на 3 точки при 50:53. Няколко поредни грешки обаче в нападение позволиха на Шампион да излезе отново напред с 6, като затвори двубоя с успех.

За успеха най-резултатна бе Габриела Коцева, която отбеляза 30 точки и оформи дабъл-дабъл с 13 борби. Валерия Стойчева добави 12 и 9 борби.

Нели Финли бе най-добра за Локомотив, като завърши срещата с 14 точки, Виктория Зелкова добави 11.

В срещата за бронзовите медали Берое Стара Загора успя да надиграе Септември 97 с 57:44 в зала "Септември".