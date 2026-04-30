Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите

Чете се за: 04:00 мин.
"Черно-белите" трябваше да се потрудят доста, за да намерят пътя към ценния успех на четвъртфиналите в НБЛ.

Снимка: НБЛ
Локомотив Пловдив премина по трудния път на старта на плейофите в НБЛ. Съставът на Асен Николов взе първия дуел между дебютантите, след като оцеля срещу Ботев 2012 със 79:76 в четвъртфинален мач. Срещата премина през немалко амплитуди, но финалните акорди принадлежаха на "черно-белите", които намериха начин да изтръгнат драматичния успех срещу момчетата на Мирослав Ралчев. Впечатление прави, че "смърфовете" използваха ротация само от седем души, като всички се разписаха, а шестима от тях завършиха с двуцифрен точков актив.

Двубоя за тима от Пловдив не завърши Дъвъръл Рамзи, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин Локомотив нанесе първия удар в серията от първия кръг и поведе с 1:0 победи. Вторият мач ще бъде изигран на 2 май (събота), когато Ботев ще приеме своя съперник в Ботевград.

Бързото темпо, играта под коша и грешките властваха началните минути, преминали при поделено надмощие. Вдигането на оборотите в защита, съчетана със соловите изпълнения на Михаил Калинов и Кортни Алекзандър, подействаха светкавично за гостите, които безпроблемно се наредиха на лидерската позиция за аванс от 10 точки в края на дебютната част.

Домакините взеха мерки, особено в дефанзивен план, а мечтите за обрат изглеждаха реални в началото на втория период чрез Дъвъръл Рамзи и Кръстомир Михов. Врачанският отбор върна жеста в това отношение, но Алекзандър и Калинов отново бяха главните герои, за да го тласнат в съблекалнята при 46:36.

Нов прилив на енергия, дело на Томислав Минков и Рамзи, отново даде да се разбере, че „черно-белите“ не са готови да наведат глава. Шоу Андерсън пое щафетата от своите съотборници и се възползва от срива във врачанския лагер за пълен обрат, но Георги Герганов и Калинов въдвориха ред в гостуващите редици за 62:62 след 30 минути игрово време.

Драматични моменти белязаха и старта на последната част. „Смърфовете“ първи се отърсиха от статуквото със съдействието на Калил Милър и Рамзи, докосвайки двуцифрения актив. Отборът от Враца имаше какво да каже по въпроса, доближавайки се само до минус 3 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последваха безрезултатни нападения и от двете страни, за да се стигне до последните секунди, когато Калинов се нагърби с отговорността, но не порази целта зад дъгата почти със сирената и всичко приключи.

Дъвъръл Рамзи блесна за Локомотив със своите 20 точки, 5 борби и 5 асистенции. Томислав Минков се разписа с 13 точки, Кръстомир Михов финишира с 12 и 9 овладени под двата ринга топки. Грант Сингълтън (6 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания) и Калил Милър (16 борби) нанизаха по 11. Шоу Андерсън записа 10 точки.

Михаил Калинов открадна шоуто за Ботев с 25 точки, включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Кортни Алекзандър регистрира 19 и 5 борби, Георги Герганов остави на сметката си 18 и 8 овладени под двата ринга топки.

