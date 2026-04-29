Балкан намери пътя към внушително начало в плейофите на НБЛ

Балкан не трепна на старта на плейофите в НБЛ. Съставът на Йован Попович сътвори лекция срещу Миньор 2015 след 105:66 в първия мач от четвъртфиналите. Срещата в "Арена Ботевград" не предвещаваше подобен изход, но балканци обезличиха баскетболистите на Ивица Вукотич през второто, което спечелиха безпроблемно с 59:25.

На линия за "зелено-белите" отново бе Демонд Робинсън, който получи контузия в хода на срещата. От своя страна в игра за "чуковете" се завърна Остин Прайс.

Това се оказа достатъчно за ботевградския тим да вземе предимство в серията от първия кръг с 1:0 победи. Вторият мач ще бъде на 1 май (петък), когато Миньор ще приеме Балкан на свой терен.

Стартът предложи размяна на точни стрелби, като Травис МакКонико и Остин Прайс се нагърбваха да бележат за своите отбори. Алекс Уандие и Алекс Симеонов поеха щафетата, но точният мерник на втория бе в основата на това домакините да се откъснат с 4 точки в края на дебютната част.

Симеонов бе под пара и за начало на втория период, в който „зелените“ все по-често поглеждаха към двуцифрената разлика. Наличието на Игор Кесар, Остин Праай и Монтейвиъс Мърфи помогна на „чуковете“ да отговорят на предизвикателството, но това не спря балканци да се изстрелят на голямата почивка при 46:41.

МакКонико напомни за себе си и до голяма степен чрез горещата си ръка напомни на тима от Ботевград усещането за двуцифрена преднина. Макар и стабилното представяне на Кесар, „жълто-черните“ трудно намираха себе си, особено в офанзивен план, което позволи на Симеонов да се развихри отново и да осигури на домакините аванс от 18 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка ботевградският тим се развилня и просто увеличаваше своята преднина, която до края придоби внушителни изражения.

Травис МакКонико се открои за Балкан със своите 20 точки, 8 асистенции и 6 успешни стрелби зад дъгата. Алекс Симеонов регистрира 16 точки и 5 борби, Димитър Димитров финишира с 13 и 5 овладени под двата ринга топки. Джамари Блекман остави срещу името си 12 и 5 овладени под двата коша топки.

Игор Кесар отсрами Миньор с 19 точки и 7 борби. Монрейвиъс Мърфи реализира 14, Остин Прайс наниза 13 точки.