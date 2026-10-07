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Шампионът на Франция Монако прекратява съществуването си

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Спорт
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Сега пред клуба остава единствено надеждата за преструктуриране и ново начало.

монако записа изразителна победа асвел френското дерби евролигата
Снимка: БГНЕС
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Една от най-силните баскетболни истории във Франция през последните години стигна до своя болезнен край. Монако обяви, че прекратява дейността си, след като клубът бе поставен в несъстоятелност заради тежките финансови проблеми, които го преследват през последните месеци.

От клуба потвърдиха новината в социалните мрежи и обявиха, че ще бъде направен опит за преструктуриране с надеждата Монако отново да възстанови своя проект.

„Скъпо червено семейство, въпреки усилията ни, Монако Баскет е поставен в несъстоятелност. Клубът ще преустанови дейност в търсене на опит за преструктуриране и с надеждата, че един ден ще може да започне проекта си на ново“, написаха от клуба.

Новината е особено болезнена на фона на впечатляващото развитие на Монако през последните сезони. Тимът спечели титлата на Франция три пъти в рамките на последните четири сезона и се превърна във фактор и на европейската сцена.

През последната кампания монегаските достигнаха до плейофите на Евролигата, а през сезон 2024/25 направиха още по-сериозна крачка, стигайки до финала на най-престижния клубен турнир в Европа.

Финансовите проблеми обаче постепенно поставиха клуба в изключително тежко положение. Последва разпродажба на състава, а Монако се надяваше да получи лиценз за участие в Еврокъп и да остане в едно от първите две нива на френския баскетбол.

Тези надежди обаче не се сбъднаха, след като на клуба бяха отказани необходимите лицензи.

Така само няколко месеца след като бе сред водещите отбори във Франция и играеше сред най-добрите в Европа, Монако е изправен пред пълно преустановяване на дейността си.

Сега пред клуба остава единствено надеждата за преструктуриране и ново начало.

#БК Монако

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