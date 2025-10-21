Шампионът от миналата година отпадна на старта в Базел

Шампионът от миналата година Джовани Мпечи Перикар отпадна на старта на надпреварата в Базел, която е от категория АТР 500. Французинът беше победен с 6:7 (6), 3:6 от новата звезда на бразилския тенис Жоао Фонсека. Срещата продължи час и 28 минути.

Първият сет премина без пробиви и бразилецът надделя след тайбрек, а във втората част Жоао Фонсека поведе с 3:0 след ранен пробив и задържа аванса си до крайното 6:3.

Във втория кръг Фонсека ще се изправи срещу седмия поставен чех Якуб Меншик.

Преминалият през квалификациите американец Райли Опелка намери място във втория кръг, след като надви аржентинеца Себастиан Баес с 6:3, 6:4, а хърватинът Марин Чилич отстрани "щастливия губещ" Давид Гофен (Белгия) със 7:6(9), 7:5 в двубой, продължил час и 50 минути.