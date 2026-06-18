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Шампионите от Ню Йорк Никс приеха поканата за посещение в Белия дом

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Собственикът Джеймс Долан потвърди, че носителите на титлата в НБА ще бъдат приети от президента Доналд Тръмп след триумфа си през сезон 2025/26

Шампионите от Ню Йорк Никс приеха поканата за посещение в Белия дом
Снимка: БГНЕС
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Новият шампион в НБА Ню Йорк Никс ще спази традицията и ще посети Белия дом след спечелването на титлата през сезон 2025/26. Това потвърди собственикът на клуба Джеймс Долан, който обяви, че поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп вече е приета.

"Получихме покана от Белия дом и я приехме. Все още трябва да уточним подробностите, но да, ще посетим Белия дом“, заяви Долан в интервю за радио WFAN.

Той разкри още, че е поканил Тръмп да присъства на мач на Никс и подчерта добрите си отношения с американския държавен глава.

"Той е мой приятел, познавам го от 30 години и съм много горд да доведа отбора в Белия дом“, добави собственикът на нюйоркчани.

Решението на Никс контрастира с поведението на някои от последните шампиони в лигата. През 2025 година Оклахома Сити Тъндър отказа традиционното посещение след спечелването на титлата, а по време на първия президентски мандат на Тръмп Голдън Стейт Уориърс също се отказаха от визита в Белия дом след шампионските си сезони през 2017 и 2018 година.

За Ню Йорк Никс това ще бъде пореден акцент след историческия триумф, който върна отбора на върха в НБА и сложи край на дългото чакане на феновете за шампионска титла.

#Доналд Тръмп президент #Ню Йорк Никс

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