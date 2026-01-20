Шампионска лига се завръща, Интер приема Арсенал в дербито тази вечер

Шампионска лига се завръща с девет мача във вторник.

Дербито тази вечер противопоставя Интер и Арсенал. Мачът между двата тима в Милано е от 22:00 часа, когато ще започнат и повечето от останалите срещи. Програмата откриват Кайрат и Брюж в 17:30, а от 19:45 е двубоят Бодьо/Глимт - Манчестър Сити.

Интер показва силно лице в последните седмици. Пет победи и равенство от последните шест мача осигуряват на отбора първото място във временното класиране на Серия А. В Шампионска лига обаче четирите последователни успеха на старта бяха последвани от две загуби – от Атлетико Мадрид с 1:2 и от Ливърпул с 0:1. Именно затова мачът е много важен за "нерадзурите", които гонят директно класиране за осминафиналите чрез първите осем места. В последния кръг Интер гостува на Борусия Дортмунд, което се очертава не по-лесна задача.

Хакан Чалханоглу, Дензъл Дъмфрис, Томас Паласиос, Рафаеле Ди Дженаро и Хосеп Мартинес са контузени.

"Артилеристите" са в серия от 11 поредни мача без загуба. През уикенда те завършиха 0:0 при гостуването на Нотингам Форест, което бе прието като стратегическо реми предвид издънките на директните съперници във Висшата лига – Манчестър Сити и Астън Вила.

Рикардо Калафиори, Пиеро Инкапие, Кристиан Москера и Макс Дауман няма да са налични за гостуването в Милано.

Представянето на Реал Мадрид в последните няколко седмици постави на изпитание търпението в испанската столица. Загубата на финала за Суперкупата и отпадането от Купата на Краля на осминафиналите оставиха настроението минорно.

Под ръководството на Шаби Алонсо, "белите" започнаха ударно в Европа, спечелвайки първите си 3 мача от Шампионската лига. От тогава ритъмът се промени. Две загуби в последните три, включително от Ман Сити на "Бернабеу", все още носят несигурност за 1/8-финалите.

Днес съперник им е тимът на Монако. Краят на ноември и началото на декември бяха окуражаващи за тима от Княжеството с една загуба в четири мача. Включително победа във френската Лига 1 над ПСЖ и успех в Шампионската лига срещу Галатасарай.

Тази версия на Монако сега изглежда далечна. Монегаските наредиха 4 поредни загуби в местния шампионат, последната от които от Лориен с 1:3 у дома. Така удължиха серията си без чиста мрежа до 5 мача във всички турнири, което не е идеална подготовка за пътуване до Мадрид.

Програма за мачовете във вторник:

17:30 ч.

Кайрат - Брюж

19:45 ч.

Бодьо/Глимт - Манчестър Сити

22:00 ч.

ФК Копенхаген - Наполи

Интер - Арсенал

Олимпиакос - Байер Леверкузен

Реал Мадрид - Монако

Спортинг - ПСЖ

Тотнъм - Борусия Дортмунд

Виляреал - Аякс.